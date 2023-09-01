Под Первоуральском опрокинулся «Фольксваген Поло»

На трассе Пермь—Екатеринбург под Первоуральском автомобиль «Фольксваген Поло» наехал на ограждение частного дома и опрокинулся, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе Пермь—Екатеринбург под Первоуральском автомобиль «Фольксваген Поло» наехал на ограждение частного дома и опрокинулся

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области На трассе Пермь—Екатеринбург под Первоуральском автомобиль «Фольксваген Поло» наехал на ограждение частного дома и опрокинулся

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

За рулем была З5-летняя женщина-водитель. По данным ГИБДД, она не справилась с управлением автомобиля, выбрав скорость движения, несоответствующую дорожными и метеорологическими условиями.

Женщину доставили в городскую больницу Первоуральска с травмами, после осмотра медики отпустили ее домой. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель управляла автомобилем в трезвом состоянии.

Недавно под Первоуральском 21-летний водитель ехал по поселку на высокой скорости, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате автомобиль вылетел на газон и перевернулся. В ДТП никто не пострадал, однако автомобиль и ограждение получили повреждения.

Ева Коршунова

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