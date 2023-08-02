Под Первоуральском автомобиль вылетел на газон и перевернулся

В поселке Динас около Первоуральска автомобиль Mazda выехал на газон и перевернулся. Инцидент произошел ночью 2 августа на ул. Ильича. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель ехал по поселку на высокой скорости, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате автомобиль вылетел и перевернулся. Молодой человек, испугавшись ответственности, сначала скрылся с места аварии, но затем вернулся.

В ДТП никто не пострадал, однако автомобиль и ограждение получили повреждения. В отношении водителя возбудили административные дела за повреждение дорожных сооружений (ст.12.33 КоАП РФ) и за несоблюдение требований об обязательном (ч.1 ст.12.37 КоАП РФ).

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