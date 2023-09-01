Обстреляно курское село Троицкое, поврежден дом и линия электропередачи

Украинские силовики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано три прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежден фасад одного жилого дома и перебита линия электропередачи; в селе нет света. Власти окажут помощь в восстановлении дома; ремонтные бригады при первой возможности восстановят электроснабжение.

Что происходит в Черноземье 1 сентября в связи с вводом войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин