В Смольном не исключают строительство магистрали М7 в ближайшие три года

В комитете по инвестициям не исключили, что проектирование и строительство магистрали М7 может начаться до 2027 года.

«В рассматриваемом проекте бюджета Санкт-Петербурга пока нет строки на строительство магистрали М-7, но это не означает, что реализация этого проекта не сможет начаться в ближайшие три года. Проект инвестиционный и предполагает не только бюджетные средства»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что по соглашению, заключенному между городом и «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» в ходе ПМЭФ-2023, у сторон не возникает обязательств по проектированию или строительству трассы. Основные технические, финансовые и юридические параметры, а также сроки реализации строительства будут определены на следующих этапах проработки проекта.

Чиновники также отметили, что транспортное значение новой трассы «не вызывает сомнение». Она необходима для развития транспортной системы в целом и снятию нагрузки с городских дорог, связывающих северную часть Петербурга с его центральными районами.

Соглашение о строительстве магистрали М7 стало одним из самых громких проектов города, заявленных на ПМЭФ-2023. Банк ВТБ планировал инвестировать в его реализацию более 300 млрд рублей.

Автомагистраль должна пролечь от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы и стать дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ранее глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, заявил, что в ближайшие три года проектирование и строительство скоростной магистрали М7 не планируется.

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