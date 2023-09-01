В ростовском Водоканале назначен новый генеральный директор

Генеральным директором АО «Ростовводоканал» назначен Евгений Юркин, сообщила пресс-служба предприятия. Решение о его назначении было принято советом директоров АО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

До этого гендиректором АО «Ростовводоканал» был Дмитрий Черняев, он проработал в должности всего два месяца (был назначен в конце июля). Причины его ухода пресс-служба предприятия не уточняет.

По данным пресс-службы, Евгений Юркин родился в 1985 году, окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2010 года работал в ООО «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании АО «Ростовводоканал», которая взаимодействует с подрядчиками по вопросам производственной деятельности.

Сергей Иванов