Гендиректором АО «Ростовводоканал» назначен Дмитрий Черняев

Дмитрий Черняев назначен на должность генерального директора АО «Ростовводоканал», сообшила пресс-служба компании 28 июля.

Новый руководитель окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Также он получил дополнительную квалификацию «Мастер делового администрирования» и степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2001 по 2005 Дмитрий Черняев работал на очистных сооружениях речной воды Барнаульского Водоканала. После этого трудился в водоканале Тюмени. Также работал заместителем гендиректора и генеральным директором ООО «Сочиводоканал». С 2019 года по 2021 года был министром коммунального хозяйства Крыма. С 2021 года и до сегодняшнего дня был исполняющим обязанности генерального директора АО «Ростовводоканал».

Против прежнего генерального директора предприятия Михаила Поркшеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий и нанесению ущерба предприятию на 5 млн руб.

Анастасия Назарова