Куйвашев назначил ответственных за поиск мэров трех свердловских городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных по подбору кандидатов на должности мэров Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска. Об этом сообщил портал ЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По данным издания, в комиссиях будут работать заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова и замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова. Кроме того, в комиссию Первоуральска также вошел главный юрист аппарата губернатора Игорь Ромшин.

Напомним, выборы мэров пройдут осенью. Действующий глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы для участия в конкурсе на новый срок. В Первоуральске возникла интрига: Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и другие предприятия города поддержали кандидата в мэры Андрея Палатова, а действующий градоначальник Игорь Кабец получил пока негласную поддержку губернатора.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте