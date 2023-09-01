Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Куйвашев назначил ответственных за поиск мэров трех свердловских городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных по подбору кандидатов на должности мэров Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска. Об этом сообщил портал ЕАН.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По данным издания, в комиссиях будут работать заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова и замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова. Кроме того, в комиссию Первоуральска также вошел главный юрист аппарата губернатора Игорь Ромшин.

Напомним, выборы мэров пройдут осенью. Действующий глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы для участия в конкурсе на новый срок. В Первоуральске возникла интрига: Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и другие предприятия города поддержали кандидата в мэры Андрея Палатова, а действующий градоначальник Игорь Кабец получил пока негласную поддержку губернатора.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...