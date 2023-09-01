Куйвашев назначил ответственных за поиск мэров трех свердловских городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных по подбору кандидатов на должности мэров Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска. Об этом сообщил портал ЕАН.
Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
По данным издания, в комиссиях будут работать заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова и замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова. Кроме того, в комиссию Первоуральска также вошел главный юрист аппарата губернатора Игорь Ромшин.
Напомним, выборы мэров пройдут осенью. Действующий глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы для участия в конкурсе на новый срок. В Первоуральске возникла интрига: Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и другие предприятия города поддержали кандидата в мэры Андрея Палатова, а действующий градоначальник Игорь Кабец получил пока негласную поддержку губернатора.