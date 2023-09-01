В Ростовской области очищать М-4 «Дон» зимой будут 125 единиц техники

В зимний период на территории Ростовской области на участке с км 777+050 – км 1119+500 трассы М-4 «Дон» в уборке снега будут задействованы 125 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона. Необходимые меры по содержанию региональных дорог в зимний период обсудили в ходе рабочего совещания Минтранса региона.

По данным директора Ростовского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги» Александра Емельянова, компания уже заготовила 18,1 тыс. т противогололедных материалов. В ближайшее время будет заготовлено также 11,5 тыс. т песко-соляной смеси и технической соли.

События 30-31 марта текущего года, когда на обширном участке трассы образовались многокилометровые заторы из-за снега, привели к тому, что в правительстве решили обустроить на автодороге девять технологических разрывов в разделительном барьерном ограждении. Они необходимы, чтобы оперативно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и перенаправлять транспортные потоки в случае необходимости.

«Очевидно, что мы учли опыт, полученный в ходе тех событий, и сделали правильные выводы,— цитирует пресс-служба правительства министра транспорта региона Владимира Окунева.— Нам крайне сложно спрогнозировать погодные условия, но, готовясь к самому неблагоприятному сценарию, мы сможем исключить ситуации, которые способны парализовать автомагистрали, являющиеся основными транспортными артериями Ростовской области».

Напомним, в конце марта текущего года затор протяженностью около 70 км возник на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада. В пробке оказалось около тысячи автомобилей. Режим ЧС был объявлен в четырех районах области. По информации регионального минтранса, пробка образовалась из-за грузовиков на летней резине, которые не могли преодолеть подъемы и блокировали движение.

Анастасия Назарова