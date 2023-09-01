УАЗ представил юбилейную версию «буханки»

УАЗ представил новую модификацию модели СГР (старый грузовой ряд) — «буханка» получила юбилейное исполнение, приуроченное 65-летию оригинальной модели УАЗ-450 образца 1958 года.

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Новинка отличается кузовом, окрашенным защитным покрытием «Раптор» в желтый или зеленый цвет, и несет шильдик «65 лет» на левой боковине кузова. В салоне появилась белая двойная прострочка сидений, обитых износостойкой тканью с водоотталкивающей пропиткой, и настил пола с противоскользящим покрытием.

«Буханка» получила силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защиту рулевых тяг, лебедка и внедорожные шины Maxxis AT980, легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля. Все оборудование установлено на заводе, сертифицировано и не требует отдельной регистрации в органах ГИБДД.

В оснащение юбилейной модификации включены аккумулятор повышенной емкости и выведенные на раму сапуны мостов, подогрев передних сидений и опциональная принудительная блокировка дифференциала «Спрут Авто».

Технически автомобиль не изменился и по-прежнему оснащается 112-сильным 2,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем, 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.

Тираж нового УАЗ СГР в юбилейном исполнении составит 120 экземпляров по цене от 1,6 млн руб.

Максим Вершинин

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