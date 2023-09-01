Петербургский кинотеатр оштрафовали за показ фильма без прокатного удостоверения

И.о. мирового судьи участка №136 Санкт-Петербурга оштрафовал компанию «Синема 78» за показ фильм «Стражи Галактики. Часть 3» без прокатного удостоверения. Об этом 1 сентября сообщили в объеденной пресс-службе городских судов.

Кинокартину демонстрировали в кинотеатре «Киноград» еще 19 мая. В «Синема 78» свою вину признали и попросили учесть, что являются малым предприятием с незначительным оборотом.

Суд назначил штраф в размере 25 000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд оштрафовал Okko на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте