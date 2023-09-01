В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА. В групповой стадии примут участие 32 команды. Они посеяны по 8 группам.

Группа A: «Лилль», «Слован» (Братислава), «Олимпия» (Любляна), «КИ Клаксвик»;

Группа B: «Гент», «Маккаби» (Тель-Авив), «Заря», «Брейдаблик»;

Группа C: «Динамо» (Загреб), «Виктория», «Астана», «Балкани»;

Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;

Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;

Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин»;

Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» (Трнава), «Норшелланд».

Групповой этап Лиги конференций начнется 21 сентября и продлится до 14 декабря. Российские клубы в этом сезоне к участию в еврокубках допущены не были.