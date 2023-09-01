В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА. В групповой стадии примут участие 32 команды. Они посеяны по 8 группам.
Группа A: «Лилль», «Слован» (Братислава), «Олимпия» (Любляна), «КИ Клаксвик»;
Группа B: «Гент», «Маккаби» (Тель-Авив), «Заря», «Брейдаблик»;
Группа C: «Динамо» (Загреб), «Виктория», «Астана», «Балкани»;
Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;
Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин»;
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» (Трнава), «Норшелланд».
Групповой этап Лиги конференций начнется 21 сентября и продлится до 14 декабря. Российские клубы в этом сезоне к участию в еврокубках допущены не были.