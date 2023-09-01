Девочек, отравившихся грибами в лагере в Ленобласти, выписали из больницы

Девочек, отравившихся сырыми грибами в детском лагере в Сомино Ленинградской области, выписали из больницы, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Пятерых подростков, которые пошли на поправку, отпустили из больницы 30 августа.

22 августа «Ъ-СПб» сообщил, что пять девочек в возрасте от 14 до 17 лет отравились неизвестными им сырыми грибами, которые они собирали во время прогулки в лесу. После этого их госпитализировали, одна из них находилась в крайне тяжелом состоянии, три других в тяжелом и одна в состоянии средней тяжести.

Так как дети находились на отдыхе в детском оздоровительном лагере, к расследованию подключилась областная прокуратура. Ведомство планирует проверить, насколько ответственно руководство лагеря относится к безопасности несовершеннолетних. В связи с происшествием СК России начал доследственную проверку.