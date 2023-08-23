СК проверяет лагерь в Ленобласти, где дети отравились сырыми грибами

СК России начал доследственную проверку по факту отравления сырыми грибами пятерых подростков, которые отдыхали в детском лагере в поселке Сомино в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе»,— говорится в сообщении ведомства.

Несовершеннолетние были доставлены в больницу. Состояние четверых из них оценивают как тяжелое.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных оздоровительного учреждения. К установлению всех обстоятельств происшествия также подключилась областная прокуратура. Надзорное ведомство проверит достаточность мер со стороны руководства лагеря по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Андрей Кучеров

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