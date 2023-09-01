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Коммерсантъ FM
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Армения обвинила Азербайджан в гибели четырех военных при обстреле

Четверо армянских военных погибли, еще один получил ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана пока сообщение армянской стороны не комментировало.

Ранее сегодня, 1 сентября, Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям в районе села Сотк и Норабак около 7:50 по местному времени (6:50 мск).

Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в атаке ударного беспилотника по его позициям в Кельбаджарском районе. Ранее Армения сообщала о двух погибших военных и одном раненном в результате обстрела. Азербайджан заявлял о ранении двух военных.

Олеся Павленко

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