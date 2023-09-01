В Петербурге средняя зарплата учителей в 2023 году составила 51 тысячу рублей

Средняя предлагаемая зарплата по вакансиям «учитель, преподаватель, педагог» в Санкт-Петербурге за семь месяцев 2023 года составила от 35 000 - 68 966 рублей, что в среднем — 51 983 рублей. Такие данные приводят аналитики рекрутинговой компании HeadHunter.

По сравнению с 2021 годом (33 500-60 000 руб.) доход в подобных предложениях вырос почти на 9 000 рублей.

В регионах СЗФО одни из самых высоких зарплат значатся в вакансиях учителей от компаний в Карелии (от 30 000 до 70 000 руб.), Архангельской области (от 30 000 до 57 471 руб.) и Мурманской области (от 38 000 до 55 500 руб.).

При этом большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта онлайн-школами и центрами дополнительного образования, уточняют пресс-службе HeadHunter. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, но накануне учебного года тоже показали незначительный рост.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя заработная плата учителей и репетиторов в Санкт-Петербурге в июле 2023 года составила 50 000 рублей, увеличившись за год на 2330 рублей.

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