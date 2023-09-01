В Ленинградской области остановилась часть Киришской ГРЭС

Киришская ГРЭС, расположенная в Ленинградской области, приостановила 1 сентября работу части оборудования из-за технического сбоя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО ОГК-2, которая владеет станцией. В настоящее время оборудование станции поэтапно включается в работу.

«1 сентября на Киришской ГРЭС произошел технический инцидент с отключением общего паропровода ТЭЦ-части электростанции. В результате с 9:05 до 9:19 была частично приостановлена работа генерирующего оборудования»,— говорится в сообщении пресс-службы ОГК-2.

Киришская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция Объединенной энергетической системы Северо-Запада. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году. Установленная электрическая мощность станции — 2,6 ГВт, тепловая мощность — 1,2 тыс. Гкал.ч. ГРЭС обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение города Кириши, а также снабжает тепловой энергией предприятия промышленного, строительного и сельскохозяйственного профиля. Станция поставляет свыше 40% теплоты от общего объема, реализуемого станциями ОГК-2.