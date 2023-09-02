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Коммерсантъ FM
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Неоккупированная территория Германии. Ремейк

После капитуляции гитлеровской Германии в 1945 году районы Шварценберг, Штольберг и Ауэ в Рудных горах на границе с Чехословакией остались по неизвестным причинам не оккупированными ни американской, ни советской армиями. Местные антифашисты провозгласили Свободную республику Шварценберг. 24 июня 1945 года в регион вошли советские войска. Местные органы власти были распущены, но часть служащих впоследствии была принята на работу в оккупационные органы власти, а затем и в органы власти Германской Демократической Республики.

Существует несколько версий того, почему эта территория не была оккупирована сразу. Ни одна из них не имеет достаточно обоснованного подтверждения.

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