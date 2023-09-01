Состояние окружающей среды в районе расположения Нововоронежской АЭС удовлетворяет требованиям законодательства РФ

Об этом заявлено в отчете по экологической безопасности Нововоронежской АЭС за 2022 год, публичная презентация которого состоялась 31 августа в городской Думе Нововоронежа.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В традиционном ежегодном юбилейном* мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти города атомщиков, лидеры общественного мнения, представители экологических и общественных организаций, администрация и методисты образовательных, медицинских учреждений, а также ветераны города и НВАЭС. В диалоге с руководителями и общественностью Нововоронежа участвовали начальники и ведущие специалисты отделов радиационной безопасности и охраны окружающей среды НВАЭС, а также представители санитарно-эпидемиологического надзора межрегионального управления №33 Федерального медико-биологического агентства России и Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Эксперты Нововоронежской АЭС, региональных надзорных органов и экологической организации, являющиеся составителями презентуемого отчета, ответили на все вопросы представителей горожан, сделав акцент на консолидации всего общества Нововоронежа в организации и проведении природоохранных мероприятий.

В отчете по экологической безопасности отмечено, что Нововоронежская АЭС соблюдает все требования природоохранного законодательства, касающиеся охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недр, а также обращения с отходами производства и потребления. Нарушений установленных нормативов нет. Атомщики ведут непрерывный контроль радиационной обстановки с помощью автоматизированной системы контроля, состоящей из 33 постов, размещенных на территории области. Любой житель России может получить информацию о радиационной обстановке на атомной станции и вокруг нее в режиме реального времени на сайте: russlanatom.ru

В публичном отчете отмечено, что для реализации экономически приемлемых и эффективных способов охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС действует система экологического менеджмента (СЭМ). Она является добровольной, и её внедрение означает принятие более жестких обязательств в области охраны окружающей среды, чем того требует российское законодательство. СЭМ охватывает все производственные процессы, управляет экологическими аспектами подразделений АЭС, оценивает экологические риски, обозначает и достигает цели, направленные на улучшение деятельности атомной станции по экологическому направлению. В рамках данной системы реализуются значимые экологические проекты.

«Наши совместные с Нововоронежской АЭС проекты, отмеченные в отчете по экологической безопасности, направлены на экологическое просвещение населения, объединение усилий в решении вопросов по экологической тематике и изменение «потребительского» мышления. Это три консолидирующие задачи, решение которых позволит нам сформировать экологическую культуру и этику у нововоронежцев, а также их ответственное отношение к окружающей среде», – сказала в своем выступлении секретарь Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Гунькова.

В 2022 году на охрану окружающей среды Нововоронежская АЭС направила 1698,695 млн рублей, а также потратила на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды 65,914 млн рублей и 238, 66 млн рублей направила на оплату услуг природоохранного назначения. Среди наиболее значимых проектов – зарыбление пруда-охладителя энергоблока №5 атомной станции, куда было выпущено 6 тонн молоди толстолобика.

«Нововоронежская АЭС стремится получать документацию, регламентирующую ее природоохранную деятельность и соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, в том числе путём разработки и реализации краткосрочных и долгосрочных мероприятий», – отметила начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора межрегионального управления №33 федерального медико-биологического агентства Татьяна Игнатова. – «Многолетние наблюдения за здоровьем населения и объектами окружающей среды вокруг Нововоронежской АЭС свидетельствуют об отсутствии какого-либо негативного влияния на здоровье населения, проживающего в Нововоронеже и прилегающей к ней территории», – добавила она.

«Прослушав публично представленный сегодня отчет по экологической безопасности Нововоронежской АЭС, можно уверенно заявить, что вне зависимости от внешних условий вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими в работе атомной отрасли России. Все мероприятия, проводимые коллективом Нововоронежской АЭС, показывают, что атомная станция последовательно реализует стратегию концерна Росэнергоатом по переходу к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду», – прокомментировал глава городского округа города Нововоронеж Николай Нетяга.