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В ярославском правительстве объяснили недовыпуск автобусов утром 1 сентября

Утром 1 сентября в Ярославле и Ярославском районе не вышли на линию 3 автобуса из запланированных 590 по причине ДТП, опоздания и болезни водителя. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле и Ярославском районе 1 сентября выпуск пассажирских рейсовых автобусов на линии составил 99,5%, на маршруты вышли 587 «Яавтобусов». Недовыпуск допустил только один перевозчик — «Транспорт Ярославии». Как рассказали в правительстве, один автобус не вышел из-за болезни водителя, второй из-за опоздания водителя при выходе из парка, третий попал в ДТП.

Также сегодня утром были проблемы и у перевозчика «Первая пассажирская компания». Из-за технического сбоя в навигационном оборудовании не все работающие на маршрутах автобусы отражались в системе навигации. Сейчас сбой уже устранен.

На настоящий момент на линии выпущены все автобусы, не хватает только одного «Транспорта Ярославии».

Алла Чижова

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