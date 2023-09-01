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В Ярославле 1 сентября на линии вышли почти 100% автобусов

В Ярославле и Ярославском районе 1 сентября выпуск пассажирских рейсовых автобусов на линии составил 99,5%, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на центральную диспетчерскую службу.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На маршруты в первый день сентября вышли 587 «Яавтобусов». Семь из восьми перевозчиков обеспечили выпуск 100% подвижного состава. Лишь один перевозчик допустил недовыпуск.

«Все перевозчики, работающие по брутто-контрактам, обеспечили плановый выпуск и соблюдение предусмотренного расписания. В течение последних дней августа выпуск автобусов достигал 96 – 98%. Выполнение рейсов у большинства перевозчиков составило около 100%»,— сообщили в правительстве.

Ранее региональные власти признавали, что перевозчики не соблюдают условия контрактов по количеству транспортных средств. Так в июне у некоторых перевозчиков выпуск автобусов составлял около 80% от плана. Главной причиной этого дептранс называл нехватку водителей.

С 1 сентября в городе и районе организуют мониторинг наполняемости автобусов для внесения корректировок в расписание транспорта. По итогам прошлого мониторинга, на проблемных маршрутах увеличили число автобусов.

Алла Чижова

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