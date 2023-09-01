Король Таиланда сократил срок заключения Таксину Чинавату

Король Таиланда Рама X сократил тюремный срок бывшему премьер-министру Таиланда Таксину Чинавату с восьми лет до одного года, сообщает The Guardian. Накануне Таксин Чинават обратился к королю с просьбой о помиловании. В указе короля отмечается, что самый известный политик страны «признал совершенное преступление и показал раскаяние».

Таксин Чинават возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 год. В 2006 году он был смещен с поста в результате военного переворота в стране. С 2008 года господин Чинават находился в добровольном изгнании, в то время как в Таиланде ему предъявили обвинения в коррупции и приговорили к восьми годам лишения свободы.

22 августа 74-летний экс-премьер вернулся в Таиланд и прямо с самолета был доставлен в суд, а оттуда в тюрьму. В первую же ночь в тюрьме ему стало плохо, и он был временно переведен в больничный блок. В Таиланде у него много сторонников, и он все эти годы оставался влиятельной фигурой в политике страны. Многие ожидали, что его ждет полное помилование или значительное сокращение срока.

В указе короля Таиланда также отмечается, что господин Чинават служил стране и народу и был верен монархии. Кроме того, в документе указывается на преклонный возраст бывшего премьера и его слабое здоровье. После отбывания срока Таксину Чинавату будет позволено вернуться к работе, «служить Таиланду и его народу, делясь своими знаниями и опытом».

Алена Миклашевская