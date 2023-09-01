В Тюмени 8 сентября перекроют улицу Механическую из-за фестиваля «Русское лето»

Участок улицы Механической от дома № 31 до ул. Максима Горького в Тюмени временно перекроют 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с проведением фестиваля «Русское лето. ZaРоссию».

Перекрытие ожидается с 07:00 до 23:00 8 сентября. Объехать участок можно будет по улицам Республики, Максима Горького и Холодильной.

По данным администрации, фестиваль пройдет на площади 400-летия города. Хедлайнерами станут группы «Смысловые галлюцинации» и «Джанго». Также в рамках мероприятия тюменцы смогут увидеть буксировку автомобиля и подъем больших гантелей от рекордсменов России по силовому экстриму.

Напомним, срок перекрытия трех участков улицы Ленина продлили до 31 октября. Также в схему движения автобуса №65 добавились несколько улиц.