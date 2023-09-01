В Парголово открыли новую школу почти на 2 тыс. учеников

В поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга к 1 сентября открыли новый корпус школы №475. Школьное здание на Торфяной улице не могло вместить всех ребят растущего микрорайона, поэтому было принято решение о строительстве нового на Тихоокеанской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новая школа рассчитана на 1925 учеников, в ней более 100 учебных кабинетов, есть учебный и спортивно-оздоровительный корпус, два обеденных зала и актовый зал на 900 мест.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новую школу в Парголово 1 сентября посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. При этом градоначальник также заехал в новую школу № 478 в микрорайоне Новая Охта в Красногвардейском районе города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом году на учебу в Петербурге отправились около 1 млн детей.

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