«Синим сапфирам приписывали целительные свойства»

Камень рожденных в сентябре — сапфир. Как и обычно, я пользуюсь классификацией Ассоциации ювелиров Америки, иначе называемой «современной» спецификацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dior Фото: Dior

О сапфирах и украшениях с ними мы в «Стиле» говорили много. Поэтому давайте сегодня о несерьезном — о суевериях, с сапфирами связанных и магических свойствах, которые разные народы в разные времена им приписывали.

И их столько, что в рамках передачи мы ограничимся одним оттенком спектра драгоценных камней — синим.

В Индии (и это так до сих пор) более всего ценится именно синий сапфир, он же Neelam. Камень считается невероятно могущественным, но подходит он только избранным. Среди них, например, актер Амитабх Баччан.

Но отправимся в прошлое: древние греки и римляне верили, что синие сапфиры защищают своих владельцев от зла и зависти. А в Средневековье эти камни можно было видеть на священнослужителях, поскольку те символизировали небо.

Самая красивая, пожалуй, теория у древних персов: они считали, что Земля покоится на гигантском сапфире, который и делает небо голубым.

И, конечно, синим драгоценным камням приписывали целительные свойства. Так, средневековые европейцы верили, что этот они лечат чумные нарывы и болезни глаз. Считалось также, что сапфир — противоядие от яда. Такой вот волшебный камень.