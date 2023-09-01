Красноярское агропредприятие заплатит 43 млн рублей за порчу земли

По решению суда красноярское ООО «Искра» выплатит 43,3 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края, инициировавшей иск.

По информации надзорного ведомства, ООО «Искра» при эксплуатации животноводческой фермы допускало нарушения природоохранного законодательства. «Вопреки требованиям закона, отходы животноводства несанкционированно складировались на землях, не принадлежащих организации. Проведенными исследованиями почвы в местах размещения отходов выявлено превышение содержания загрязняющих веществ на территории общей площадью 15 тыс. кв. м.», — говорится в материалах прокуратуры ЗАТО Зеленогорска.

Ведомство обратилось в районный суд с иском о взыскании с сельхозпредприятия ущерба в размере 43,3 млн руб., который его удовлетворил. Законность этого решения подтвердил Красноярский краевой суд.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле Новосибирская прокуратура направила в суд дело бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Его обвиняют в причинении вреда окружающей среде на 3 млрд руб.

Илья Николаев