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Глава Верхней Пышмы объяснил перевод земель под жилье на берегу озера Балтым

Глава городского округа Верхняя Пышма (Свердловская область) Иван Соломин заявил, что земельные участки рядом с озером Балтым, которые перевели для строительства жилья, не попадают в зону лесного фонда. Напомним, на берегу озера рядом с поселком Санаторный компания владельца «Огонь пляж» Станислава Янковского собирается построить коттеджный поселок. Жители Санаторного выступили против застройки и обратились в СКР.

Как следует из ответа главы округа на запрос «Ъ-Урал», в зону Ж-2 (жилая зона смешанной застройки) из Р-2 (рекреационная зона) были переведены три земельных участка общей площадью 10,9 га. Предложение о переводе земель (внесение изменений в генеральный план) поступило в администрацию округа в 2022 году от собственника участков.

Иван Соломин отдельно подчеркнул, что в соответствии с документами регионального министерства природных ресурсов и экологии три земельных участка, для которых меняли зонирование, не пересекают земли лесного фонда, а особо охраняемые природные территории областного значения отсутствуют.

Свердловчане создали петицию против застройки берега озера Балтым

«На основании вышеизложенного внесенные изменения в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки соответствуют законодательству. Все поступающие запросы от жителей п. Санаторный рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством в части рассмотрения обращений граждан»,— говорится в ответе господина Соломина.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал» «Виллами по воде».

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