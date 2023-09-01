AVA Group завершил работы по устройству дорожного покрытия к социальным объектам в Новознаменском микрорайоне Краснодара

К 1 сентября силами специалистов AVA Group завершена укладка дорожного покрытия на участке улицы Демидовской от ул. Становой до ул. Андреевской.



К новому учебному году в течение месяца были переустроены инженерные сети и ливневая канализация, установлены бордюры и уложен тротуар. Дорога протяженностью 810 м и шириной 6 м ведет к школе и детскому саду по адресу Демидовская, 63.

«О необходимости асфальтового покрытия рядом со школой и детским садом неоднократно говорили жители Новознаменского микрорайона. Инвестиционный холдинг AVA Group стал инициатором ремонтных работ по укладке асфальтового покрытия. Теперь родителям будет удобнее проводить детей к школе, а учащимся – безопасно добираться на уроки по оборудованному пешеходному тротуару», – отметил директор по строительству AVA Group в г. Краснодар Алексей Самович.

Все работы холдинг произвел за счет собственных средств.

Напомним, школа на 300 мест примет в этом году 158 школьников, в том числе 96 первоклассников. Общая площадь участка — 13 663 кв. м, здания — 10 189 кв. м. В учебном заведении оборудованы актовый и спортивный залы, столовая, открытые площадки для игровых видов спорта.

Это не первое благоустройство, выполненное холдингом в краснодарском микрорайоне Новознаменский. AVA Group в 2023 году открыл новый сквер в микрорайоне, ставший местом притяжения для его жителей. На территории 6000 кв. м были высажены молодые деревья - павловнии, сосны и платаны. Озеленение проводилось в том числе и вместе с жителями ЖК «Марсель», ЖК «Спортивный парк», ЖК «Смородина». Каждая семья получила именной «паспорт» фамильного дерева, который сможет сохранить для истории.

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