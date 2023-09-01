Песков: производство оружия на Украине не поможет решению конфликта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что строительство предприятий по производству вооружений на Украине не поможет урегулированию военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал вчерашнюю новость о том, что британская оборонная компания BAE Systems начала производство на Украине.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины»,— заявил господин Песков, когда его попросили прокомментировать открытие на Украине производства британского оружия. При этом он добавил, что любые военные объекты на Украине становятся «объектом для особого внимания наших военных».

При этом пресс-секретарь отметил, что принципиально решение Великобритании открыть на Украине оборонное производство не изменит ситуацию. «Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может»,— считает Дмитрий Песков.

Накануне по итогам встречи с гендиректором BAE Systems Чарльзом Вудберном украинский президент Владимир Зеленский объявил, что крупнейшая британская оборонная компания начнет работать на Украине. Господин Вудберн и господин Зеленский подписали соглашение о локализации производства оружия BAE Systems и договор о сотрудничестве по ремонту, поставкам запчастей и производству пушек L119.

Анастасия Ларина