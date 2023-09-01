С 1 сентября в Петербурге перенесли и переименовали остановки автобусов

В нескольких районах Санкт-Петербурга с 1 сентября вводятся, отменяются, переименовываются и переносятся остановки общественного транспорта.

В частности, как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», новые остановки автобусов вводятся на маршрутах № 270, № 283, № 192, № 196, № 325, № 374, № 36, № 50, № 267, № 211 и № 78.

Отменяется остановка «Улица Веденеева, 8» на автобусном маршруте № 78.

Переименования коснулись еще девяти остановок. Подробнее — на сайте ГКУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге «по просьбам пассажиров» переименовали еще 24 остановки общественного транспорта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте