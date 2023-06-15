В Петербурге переименуют по просьбам пассажиров 24 остановки общественного транспорта

24 остановки автобусов и троллейбусов в Санкт-Петербурге до конца июня получат новые названия, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. Большинство предложений о переименовании поступило в ведомство от пассажиров.

«Так, с 15 июня новое название приобретут 12 остановок, а с 30 июня — еще 12»,— отмечается в сообщении.

Так, автобусная остановка «Московский проспект, 129» станет «Администрацией Московского района», вместо остановки «ТРЦ «Пулково-3» появится «Внуковская улица», а остановка «Рынок «Конкурент» изменит название на «Печорскую улицу». Полный список переименований опубликован на сайте Смольного.

Решение о переименовании остановок принято по итогам прошедшего в мае заседания городской комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам.

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