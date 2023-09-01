На Урале будут судить курьера, который пытался распространить 12 кг наркотиков

В Сысертском районном суде Свердловской области будут судить курьера-оптовика, обвиняемого в распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 42-летний житель Первоуральска обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованный группой, в особо крупном размере).

Из незаконного оборота изъято более 12 кг наркотиков. По данным прокуратуры,в октябре 2022 года другой неустановленный следствием мужчина организовал преступную группу, чтобы распространять наркотики бесконтактным способом через интернет.

Обвиняемый в этой группе с ноября 2022 года по апрель 2023 года был оптовым курьером-закладчиком. Наркотики он извлекал из оборудованных тайников, а затем расфасовывал у себя дома для передачи розничным курьерам-закладчикам. Мужчина был задержан в Сысертсом районе после сбыта очередной партии наркотика из оборудованного на территории Челябинской области тайника.

Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в распространении наркотиков.

Полина Хабарова

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