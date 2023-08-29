В Нижнем Тагиле полиция задержала закладчика из Санкт-Петербурга

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в распространении наркотиков. В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических веществе в крупном размере. Сейчас он находится под арестом.

По данным силовиков, подозреваемый жил в Нижнем Тагиле в съемной квартире по проспекту Дзержинского вместе с женой и несовершеннолетним сыном. В квартире полиция обнаружила небольшой черный рюкзак, в котором была упакована картонная коробка со стеклянными трубками, пакетами зип-лок. В них были свертки, обмотанные черной и синей изолентой, несколько небольших пакетиков с белым порошкообразным веществом.

Еще один пакет, в котором лежали несколько серых комков, оперативники извлекли из нарукавного кармана камуфляжной куртки мужчины. «Оказалось, это пластилиновые комочки с сюрпризом в виде все тех же изоляционных свертков. "Закладчик" признался сотрудникам полиции, что случайно придумал такое ноу-хау, когда под рукой оказался пластилин»,— отметили в пресс-службе.

По итогу у подозреваемого изъяли более 50 гр наркотиков. Позже экспертиза показала, что и сам задержанный употреблял вещества.

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