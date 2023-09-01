В Екатеринбурге покажут фильм про создателя ядерного оружия «Оппенгеймер»

В екатеринбургских кинотеатрах покажут фильм «Оппенгеймер», информация об этом появилась в Telegram-канале ТРЦ «Гринвич». Согласно сообщению, художественный фильм про американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок по ядерному оружию, начнут показывать с завтрашнего дня (2 сентября). Картину Кристофера Нолана можно будет увидеть в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж».

«Фильм Нолана в представлении не нуждается, и кажется планы на выходные уже появились»,— говорится в сообщении. Как указано на сайте кинотеатров стоимость билетов на 2 сентября начинается от 500 руб., в воскресенье — от 400 руб. Отметим, что в прокат фильм выше в конце июля этого года.

Накануне сообщалось, что российский Минкульт выступил против проката в России фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. Права на кинопрокат «Оппенгеймера» принадлежат Universal Pictures. Компания ушла из России в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине.

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