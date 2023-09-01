В Сочи модернизировали школы №80 и №65

В Сочи отремонтировали МОБУ СОШ №80 в Лазаревском и №65 в Красной Поляне. Готовность школ к новому учебному году 31 августа проверила депутат ЗСК Краснодарского края Анна Невзорова.

«Учебные заведения модернизированы, оснащены всем самым современным и необходимым "инвентарем": закуплены новые парты, стулья, интерактивные доски, спортивное оборудование, укомплектованы компьютерные классы. Признаться честно, сама с большим удовольствием училась бы в таких школах»,— отметила Анна Невзорова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», комплексный капремонт школы №80 в поселке Лазаревском провели впервые почти за 60 лет. Сегодня здесь принимают более 1,4 тыс. детей, включая 120 первоклассников. Для учебного заведения закупают цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, а также необходимые учебные пособия. Более 30 учителей повысили свою квалификацию в Академии Минпросвещения России и краевом институте развития образования.

Анна Невзорова рассказала, что вскоре в учебном заведении появятся современный музыкальный класс с ударной установкой, аудиосистемой и пианино, а также полоса препятствий для сдачи норм ГТО. В школьном пищеблоке установлена посудомоечная машина и раздаточные мармиты. Безопасность ребят будут обеспечивать с помощью нового арочного металлодетектора.

На территории школы №65 в Красной Поляне к началу учебного года установлены новая детская площадка и оборудование для сдачи норм ГТО, теплица, тир и трибуны для зрителей, а также сооружена полоса препятствий для НВП.

Сейчас при личной финансовой помощи депутата обустраивается универсальная спортивная площадка, на которой можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и теннис, беговая дорожка.

До конца года на обновленной территории появятся четыре детские зоны и две зоны для игры в стритбол; площадка для воркаута и слэклайн-площадка; зона для сдачи норм ГТО; амфитеатр и сцена для проведения культурных мероприятий; уличная библиотека и места для отдыха; новое чудесное озеленение.

Маргарита Синкевич

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