В Сочи к новому учебному году отремонтируют школу №80

Комплексный капремонт школы №80 в Лазаревском районе Сочи проводят впервые почти за 60 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Планируется, что в День знаний обновленное учебное заведение посетят почти 1,5 тыс. детей, среди них — 120 первоклассников.

По словам начальника управления по образованию и науке Сочи Ольги Медведевой, ход капремонта контролирует родительский общественный штаб. Благодаря совместной работе учеников, педагогов и родителей был выбран и утвержден эскизный дизайн проект интерьеров школы.

В настоящий момент специалисты занимаются обновлением фасада в здании школы, а также ведут работу по замене инженерных коммуникаций. Планируется ремонт классов, коридоров и спортивного зала. В скором времени приведут в порядок спортивную площадку и территорию школы.

Для учащихся в сочинскую школу доставят новую мебель, интерактивное и компьютерное оборудование для учебных кабинетов, цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, необходимые учебные пособия.

Отмечается, что 36 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в Академии Минпросвещения России и краевом институте развития образования

Валерия Каманина