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В Ульяновской области продолжается обновление инфраструктуры

В четверг, 25 августа, в Ульяновской области работает первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Сенатор участвовал в открытии нового лицея в Димитровграде и пуске газа в селе Федькино Тереньгульского района.

По словам экс-главы Чердаклинского района Марии Шпак, в ходе общения с политиком были озвучены самые наболевшие проблемы юга Ульяновской области. «Губернатор Ульяновской области Алексей Русских еще раз подтвердил выделение 160 млн руб. на закрытие наиболее острых проблем уже в этом году. Средства направят на решение проблем с водоснабжением в Павловском, Старокулаткинском и Новоспасском районах, а также на обновление инфраструктуры в Радищевском районе, в том числе 29 млн руб. на ремонт школы в Ореховке и еще 7 млн руб. на приобретение мебели и оборудования в райцентре Радищево. Глава региона также поручил готовить предложения на перспективу»,— рассказала госпожа Шпак.

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