Свердловские следователи предъявили обвинение полковнику МВД из-за взятки

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении экс-полковника МВД Ирбитского ОВД по подозрению во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Он обвиняется по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в период с июня по июль обвиняемый потребовал с двух жителей Ирбита крупную сумму денег за непревлечение их к уголовной ответственности. «Согласно материалам уголовного дела, фигурант знал, что один из этих граждан уже имел статус подозреваемого, но, тем не менее, он продолжил требовать деньги»,— сказано в сообщении.

Напомним, бывший заместитель начальника ОВД потребовал 750 тыс. руб. с бизнесменов, которые устроили драку. Сейчас следователи занимаются сбором доказательств. Обвиняемый был уволен из МВД и заключен под стражу.

Полина Хабарова

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