В Усть-Лабинском районе арестовали облившего девушку кислотой

Усть-Лабинский суд заключил под стражу мужчину, который облил свою бывшую девушку кислотой из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Утром 30 августа ранее неоднократно судимый житель Иркутской области плеснул в лицо 21-летней девушки заранее приготовленную химическую жидкость. С химическими ожогами лица, рук и глаз ее доставили в реанимационное отделение больницы в Усть-Лабинске. О произошедшем в полицию сообщили сотрудники приемного покоя. В тот же день полицейские задержали приезжего на месте преступления.

Мужчину подозревают по п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ. Суд принял во внимание тяжесть совершенного преступления, сведения о его личности и отсутствие постоянного места проживания на территории района. По совокупности факторов избрать более мягкую меру пресечения было невозможно, его заключили под стражу до 30 октября включительно.

Татьяна Ручкина

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