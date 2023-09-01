Московский владелец сменил руководителя алтайского завода «Сибэнергомаш – БКЗ»

Новый собственник барнаульского ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» сменил гендиректора предприятия. Об этом говорится в официальном сообщении «Сибэнергомаш – БКЗ».

Согласно решению ООО «СтройЭнергоАктив», гендиректор Михаил Клугман досрочно освобожден от должности. С 31 августа завод возглавляет Константин Соболев со сроком полномочий в три года. Господин Клугман возглавлял предприятие с 2016 года. Дважды был отмечен званием «Директор года. Алтайский край».

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» является одним из крупнейших в России производителей котельного оборудования. По собственным данным, занимает лидирующее положение на рынке промышленных вентиляторов и дымососов (около 50% в России и СНГ).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в прошлом году ВЭБ.РФ выставил «Сибэнергомаш – БКЗ» на торги за 916 млн руб. Завод приобрело московское ООО «СтройЭнергоАктив» за 1,3 млрд руб. Согласно «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем компании является Елена Крылова.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский