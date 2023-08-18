Петербург готовится принять до конца 2024 года не менее 300 тысяч медицинских туристов

До конца 2024 года Санкт-Петербург готов принять не менее 300 тысяч медицинских туристов, которые принесут в экономику города до 36 млн долларов. Об этом в ходе всероссийской онлайн-конференции «СанктПетербург — территория инноваций в сфере медицинского туризма» сообщила специалист медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения комитета по здравоохранению Петербурга Наталья Панова.

Также госпожа Панова отметила, что к 2025 году на базе городских медицинских организаций будут внедрены международные сервисные стандарты.

В пресс-службе комитета по развитию подчеркнули, что за семь месяцев 2023 года в Петербурге прошли лечение более 63 тыс. иностранных медицинских туристов на сумму свыше 380 млн рублей, что принесло в экономику города более 380 млн рублей.

Предполагается, что в соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 году экспорт туристских услуг повысится до 22,3 млрд долларов США, рост внутренних поездок по стране до $140 млн, а фактическое количество мест в туристской отрасли удвоится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что загрузка отелей в Петербурге в июле выросла на 6%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте