Участие пермской команды «Прогресс-Бионорд» в чемпионате России по мини-футболу начнется в сентябре

МФК «Прогресс-Бионорд» стал новым участником Высшей лиги конференция «Восток» - летом пермский клуб прошел лицензирование в РФС и получил допуск к турнирам сезона 2023/2024, который стартует в начале сентября.

В сезоне-2023/2024 соревнования PARI – Высшей лиги будут проведены Ассоциацией мини-футбола России совместно с Союзом федераций футбола Урала и Западной Сибири. Всего в турнире выступит 21 команда.

Первые игры в Кубке России клуб начнет 8-10 сентября. Соперниками пермяков в ЛДС «Глазов Арена» станут МФК «Факел» (ЯНАО), МФК «Глазов» (Глазов) и «Синтур» (Екатеринбург). Первый тур Чемпионата России будет проводиться в Перми 29-30 сентября, здесь МФК«Прогресс-Бионорд» проведет матчи с МФК «Сигма» (Копейск) и «Южный Урал» (Челябинск)

Команда «Прогресс-Бионорд» была создана в 2022 году как совместный проект Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) и Футбольной академии «Прогресс».

Перед началом сезона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с руководством команды «Прогресс-Бионорд» и отметил, что появление такой молодой и амбициозной команды для региона – значимое событие и краевые власти будут оказывать клубу поддержку.

Изначально МФК «Прогресс-Бионорд» был сугубо любительской командой, которая смогла выиграть в любительском мини-футболе Пермского края все турниры в сезоне-2022/2023. Руководством команды было принято решение развивать этот успех и принять участие в Высшей лиге чемпионата России (Конференция «Восток») на правах обладателя Кубка Пермского края – 2023. К этой инициативе активно подключились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министерство спорта Пермского края, УЗПМ, руководство академии «Прогресс».

По словам генерального менеджера команды Алексея Керова, «Прогресс-Бионорд» за короткий срок приобрел профессиональный статус, смог пройти лицензирование в РФС для допуска к турнирам под эгидой этой организации и в этом сезоне перед командой стоит задача выйти в плей-офф. Пермские футболисты будут также участвовать в Кубке России.

Вице-капитаном МФК «Прогресс-БИОНОРД» и таранным нападающим-«столбом» в команде стал сотрудник УЗПМ Бодий Борчашвили, во многом благодаря футбольным навыкам которого команда одержала знаковые победы в сезоне-2022/2023 и вышла на профессиональный уровень. До того как Бодий Борчашвили стал работать на Уральском заводе противогололедных материалов, он профессионально играл в большой футбол. За короткий срок спортсмен стал аппаратчиком гранулирования 5-го разряда, и ему доверили наставничество над новыми кадрами. Теперь, оставаясь сотрудником УЗПМ, Бодий Борчашвили в качестве старшего товарища будет помогать юным пермским футболистам взбираться на вершины Высшей лиги чемпионата России.

– На предприятии в мои обязанности входит прогнозирование, анализ и корректировка параметров. Эти навыки пригождаются и в мини-футболе, где решения нужно принимать очень быстро. Мы тренируемся почти каждый день. Конечно, бывает, что после работы я устаю, но главное – сохранять энтузиазм. Да и вообще, у нас на заводе есть негласный девиз, что люди, активные в работе, активны и в спорте, – рассказал Бодий Борчашвили.

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