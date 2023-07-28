В Ярославле на проблемных маршрутах увеличат число автобусов

В Ярославле скорректируют расписание автобусных маршрутов, на пяти из них увеличат количество подвижного состава. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С апреля по июнь в городе велся мониторинг пассажиропотока и анализ обращений, в результате чего были выявлены наиболее «проблемные» направления. Было решено увеличить число подвижного состава на наиболее популярных у горожан маршрутах.

С 1 августа на маршрут №49 «Улица Ярославская – 15 МКР» выйдут два дополнительных автобуса, что позволит сократить интервалы движения. Интервал в час пик уменьшится на 3 минуты, до 9 минут, и на маршруте №65 «ЯМЗ - улица 8 Марта», на котором увеличат подвижной состав на одну машину. На маршруте №21 «Красная площадь – Очапки» планируется только изменение расписания: интервалы движения сократят до 7-9 минут в час пик и до 15 минут — в вечернее время.

Два дополнительных автобуса выйдут на маршрут № 22 «ЯМЗ - Нижний поселок» с 1 сентября. Интервал движения в час пик сократится вдвое. На одну единицу увеличится подвижной состав на маршруте № 6 «ЯШЗ - НЗКИ». Планируется, что интервал в час пик уменьшится с 12 до 9 минут.

С 15 сентября расписание скорректируют и на маршруте № 94С «Улица Чкалова - 5 МКР» за счет увеличения подвижного состава на две единицы.

Алла Чижова