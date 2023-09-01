Верфи «Норебо» возглавил экс-руководитель Выборгского судостроительного завода

Новым руководителем ООО «Судостроительный завод "Отрадное"» и ООО «Нева-Стапель» (структуры рыбопромышленного холдинга «Норебо») назначен Александр Соловьев. Он приступил к исполнению обязанностей 31 августа, сообщает «Деловой Петербург».

Ранее господин Соловьев более 10 лет возглавлял Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Он сменил в новой должности Павла Косолапова, возглавлявшего верфи «Норебо» около года. Напомним, рыбопромышленный холдинг стал их собственником после реорганизации ленинградского судостроительного завода «Пелла».

Александр Соловьев работал на ВСЗ с 2000 года, руководил им с 2012 года. В январе 2023 года контракт с топ-менеджером был расторгнут досрочно.

В мае «Ъ-СПб» писал, что холдинг «Норебо» переименовал компании, ранее принадлежавшие верфи «Пелла».

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