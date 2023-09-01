В Ярославле вынесли приговор организаторам нарколаборатории с животными

Ярославский областной суд вынес приговор мужчине и двум женщинам за незаконное производство 150 кг наркотических средств и за покушение на их сбыт. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что три человека из Воронежской, Кировской и Челябинской областей приехали в Переславский район и купили дачу, на которой планировали создать нарколабораторию. В период с марта по декабрь 2022 года они оснастили дачу лабораторным оборудованием для кустарного производства наркотиков и изготовили более 150 кг наркотических смесей. Соучастница выполняла роль курьера, который должен был развозить наркотики в другие регионы РФ для продажи. Однако правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность, задержали обвиняемых и изъяли произведенные наркотики. Кроме того, при обыске дома правоохранительные органы обнаружили кошек, собак и обезьяну. Их передали зоозащитникам.

Сегодня Ярославский областной суд рассмотрел уголовное дело и признал виновным мужчину по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Женщина признана виновной в незаконном производстве наркотиков и приговорена к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако наказание отложено до 2029 года, пока дочери женщины не исполнится 14 лет. За покушение на незаконный сбыт еще одна девушка приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«В судебном заседании подсудимые признали вину в совершенных преступлениях, поясняли, что занялись производством наркотических средств из-за материальных трудностей»,— сообщили в суде.

Алла Чижова