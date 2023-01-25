В Ярославской области пресекли деятельность нарколаборатории и спасли обезьяну

В Переславском районе Ярославской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. В отношении организаторов, мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Они заключены под стражу. Об этом рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина и женщина купили земельный участок в селе. В хозпостройке они организовали лабораторию по производству наркотиков. В ходе обыска было изъято 38 полимерных противней, 81 канистра с наркотиками и прекурсорами, лабораторное оборудование и химические реактивы. По заключению эксперта, на пяти противнях находилась смесь, содержащая мефедрон общей массой около 12,5 кг.

Также в доме двух жителей полицейские обнаружили кошек, собак и обезьяну. Животных передали зоозащитникам. Как сообщал портал «Ярньюс», зоозащитники ищут хозяев питбулю, взрослым хаски, их щенкам и кошкам. Обезьяну и маленьких собак уже забрали в новый дом.

Алла Чижова

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