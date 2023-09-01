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Коммерсантъ FM
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МВД разъяснило порядок установки гаджетов на лобовое стекло машины

МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло автомобилей

1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое позволит ГИБДД штрафовать автомобилистов за неработающую ABS, нештатные ксеноновые фары, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни. Кроме того, теперь автомобилистов будут штрафовать за использование летних покрышек с декабря по февраль, а также за использование зимних — с июня по август. В поправках также уточняется, что радиоантенны и нити электрообогрева не относятся к предметам, закрывающим обзор водителю.

Устанавливать любые «дополнительные предметы», закрывающие обзор, было запрещено и раньше. В документе уточняется, что к закрывающим обзор предметам не относятся встроенные в стекла радиоантенны и нити электрообогрева лобового стекла к таким предметам не относятся. МВД позднее пояснило, что запрета на установку гаджетов на стекла авто нет, если они не мешают обзору. «В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло»,— говорится в комментарии, который приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 сентября вступит в силу не существовавший ранее запрет закреплять на стекло большие планшеты и видеорегистраторы, заслоняющие обзор. На самом деле такой запрет существовал и раньше.

Подробнее обо всех нововведениях, которые вступают в силу с 1 сентября, читайте в материале «Ъ» «Готовь шины летом»

Анастасия Ларина

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