В Крыму заявили об отсутствии угрозы засухи

Крыму хватит запасов бытовой воды более чем на год, заявил в эфире «Первого канала» председатель госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, почти все емкости с подземной водой на полуострове, а также наливные водохранилища заполнены, поэтому даже при отсутствия осадков регион, по оценкам специалистов, больше года не будет нуждаться в воде.

После разрушения Каховской ГЭС в начале июне, Северо-Крымский канал, по словам крымских властей, начал мелеть. Из-за этого в регионе вновь оказалось под угрозой производство риса. Однако, заверяют чиновники, в целом ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем.

Летом в арбитражном суде Крыма зарегистрировали иск о взыскании с Украины более 152 млрд руб. в качестве ущерба от водной блокады полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь