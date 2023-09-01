МВД возбудило административное расследование по факту наезда на сотрудника ДПС в Казани

МВД по Татарстану проводит административное расследование по факту наезда на инспектора ДПС в центре Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на пересечении улиц Пушкина и Островского. Водитель автомобиля Hyundai Getz совершил наезд на инспектора ДПС, который регулировал движение для кортежа главы Татарстана Рустама Минниханова. В итоге полицейского доставили в больницу с открытым переломом ноги и лобной кости. Сейчас, по неофициальным данным, он находится в коме.

По данным МВД, водитель иномарки выехал на запрещающий жест регулировщика и совершил наезд на него. На него составили протокол за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Расследование возбуждено по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Детали аварии устанавливаются.

"Ъ-Казань"