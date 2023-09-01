Территорию площадью 10 га на Муринской дороге в Петербурге застроят жильем

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга выдал компании ООО «Ридекс» задание на подготовку изменений в проект планировки территории, ограниченной Муринской дорогой, Чарушинской улицей, проектируемым проездом, КАД и Пискаревским проспектом в Красногвардейском районе Петербурга. Компания намерена построить в этой локации новый жилой комплекс.

Как сообщает «Деловой Петербург», участок площадью 10,4 га компания приобрела в июне 2021 года. Ранее этот земля находилась в собственности ООО «Бигбокс», которое развивало закрывшуюся сеть «Ряды». Сумма сделки официально не озвучивалась, однако, по оценкам аналитиков, могла составить порядка 540 млн рублей.

В общей сложности на Муринской дороге девелопер должен подготовить предложения для строительства жилья на 10-12 тыс. человек, общественно–деловой недвижимости, школы вместимостью до 1,6 тыс. мест, детских садов на 1 тыс. мест, спортивного объекта площадью не менее 6 тыс. кв. м и поликлиники, указано в задании КГА на проектирование.

Общая площадь планируемого ЖК, по оценкам экспертов, может составить 170 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект — 15-17 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «Самолет» построит во Всеволожском районе Ленобласти жилья на площади более 300 тыс. кв. метров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте