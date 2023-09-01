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В регионах стартовало голосование на экстерриториальных участках

Экстерриториальные избирательные участки начали работу в регионах РФ. Они организованы, в том числе, в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях. Об этом сообщают облизбиркомы.

Фото: Избирком Оренбургской области

Голосование на экстерриториальных избирательных участках проводится в регионах с 1 по 4 сентября текущего года. Оно касается выборов депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Проголосовать на выборах могут жители указанных территорий. В Самарской области экстерриториальные избирательные участки находятся в Самаре на ул. Демократическая, 52 (территория отдыха «Дубки»). В Оренбуржье он работает в столице региона на ул. Советская, 41 (Дворец творчества им. Поляничко).

Георгий Портнов

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